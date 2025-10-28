Bedrijvengids
De gemiddelde Customer Success totale vergoeding in India bij Alteryx varieert van ₹2.1M tot ₹2.99M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Alteryx's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/28/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

₹2.4M - ₹2.81M
India
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
₹2.1M₹2.4M₹2.81M₹2.99M
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Vesting Schema

Vesting Schema

33.3%

JR 1

33.3%

JR 2

33.4%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij Alteryx zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 2nd-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.4% vest in het 3rd-JR (33.40% jaarlijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Customer Success bij Alteryx in India ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹2,991,697. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Alteryx voor de Customer Success functie in India is ₹2,096,745.

