Software Engineer vergoeding in Italy bij ALTEN varieert van €27.5K per year voor Software Engineer I tot €36.6K per year voor Senior Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in Italy bedraagt in totaal €30.3K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor ALTEN's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Software Engineer I
€27.5K
€27.5K
€0
€0
Software Engineer II
€33K
€33K
€0
€0
Senior Software Engineer
€36.6K
€36.6K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
