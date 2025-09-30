Software Engineer vergoeding in Greater Montreal bij ALTEN varieert van CA$85.5K per year voor Software Engineer I tot CA$91.4K per year voor Software Engineer II. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Montreal bedraagt in totaal CA$88.3K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor ALTEN's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Software Engineer I
CA$85.5K
CA$85.5K
CA$0
CA$0
Software Engineer II
CA$91.4K
CA$91.4K
CA$0
CA$0
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
