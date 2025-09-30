Bedrijvengids
ALTEN Software Engineer Salarissen in Canada

Software Engineer vergoeding in Canada bij ALTEN varieert van CA$85.5K per year voor Software Engineer I tot CA$91.4K per year voor Software Engineer II. Het mediane yearse vergoedinspakket in Canada bedraagt in totaal CA$88.3K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor ALTEN's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Software Engineer I
(Instapniveau)
CA$85.5K
CA$85.5K
CA$0
CA$0
Software Engineer II
CA$91.4K
CA$91.4K
CA$0
CA$0
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij ALTEN in Canada ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$103,011. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij ALTEN voor de Software Engineer functie in Canada is CA$88,320.

Andere Bronnen