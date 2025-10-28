Software Engineer vergoeding in Italy bij ALTEN varieert van €26.8K per year voor Software Engineer I tot €35.7K per year voor Senior Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in Italy bedraagt in totaal €29.6K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor ALTEN's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/28/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Software Engineer I
€26.8K
€26.8K
€0
€0
Software Engineer II
€32.2K
€32.2K
€0
€0
Senior Software Engineer
€35.7K
€35.7K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
