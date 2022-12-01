Alphawave IP Salarissen

Bedrijvengids
Alphawave IP
Alphawave IP's salaris varieert van $50,130 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $112,235 voor een Technisch Programma Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Alphawave IP. Laatst bijgewerkt: 11/13/2025

Hardware Engineer
Median $102K

ASIC Engineer

Elektrotechnisch Ingenieur
$108K
Programma Manager
$90.5K

Software Engineer
$50.1K
Technisch Programma Manager
$112K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Alphawave IP is Technisch Programma Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $112,235. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Alphawave IP is $102,234.

