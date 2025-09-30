Bedrijvengids
AlphaSights
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Sales

  • Alle Sales Salarissen

  • New York City Area

AlphaSights Sales Salarissen in New York City Area

Het mediane Sales vergoedinspakket in New York City Area bij AlphaSights bedraagt in totaal $135K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor AlphaSights's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Mediaan Pakket
company icon
AlphaSights
Account Manager
New York, NY
Totaal per jaar
$115K
Niveau
-
Basissalaris
$115K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jaren bij bedrijf
4 Jaren
Jaren ervaring
4 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij AlphaSights?

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

Bijdragen

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Sales aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Sales at AlphaSights in New York City Area sits at a yearly total compensation of $150,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AlphaSights for the Sales role in New York City Area is $110,000.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor AlphaSights

Gerelateerde Bedrijven

  • OakNorth
  • Juniper Square
  • Aquent
  • Modis
  • Guild Education
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen