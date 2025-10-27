Bedrijvengids
AlphaSights
AlphaSights Product Designer Salarissen

Het mediane Product Designer vergoedinspakket in United States bij AlphaSights bedraagt in totaal $130K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor AlphaSights's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/27/2025

Mediaan Pakket
company icon
AlphaSights
Senior Product Designer
New York, NY
Totaal per jaar
$130K
Niveau
-
Basissalaris
$130K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jaren bij bedrijf
3 Jaren
Jaren ervaring
5 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij AlphaSights?
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Bijdragen

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Product Designer bij AlphaSights in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $312,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij AlphaSights voor de Product Designer functie in United States is $115,000.

Andere Bronnen