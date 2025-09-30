Bedrijvengids
AlphaSense
  • Greater Helsinki

AlphaSense Software Engineer Salarissen in Greater Helsinki

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Greater Helsinki bij AlphaSense bedraagt in totaal €72.3K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor AlphaSense's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Mediaan Pakket
company icon
AlphaSense
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Helsinki, ES, Finland
Totaal per jaar
€72.3K
Niveau
L3
Basissalaris
€67.6K
Stock (/yr)
€4.7K
Bonus
€0
Jaren bij bedrijf
0 Jaren
Jaren ervaring
7 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij AlphaSense?

€142K

Nieuwste Salarisinzendingen
Stage Salarissen

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij AlphaSense zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Inbegrepen Functies

Backend Software Engineer

Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Software Engineer at AlphaSense in Greater Helsinki sits at a yearly total compensation of €107,190. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AlphaSense for the Software Engineer role in Greater Helsinki is €65,611.

Andere Bronnen