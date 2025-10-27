Software Engineer vergoeding in India bij AlphaSense bedraagt ₹3.34M per year voor Senior Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in India bedraagt in totaal ₹2.48M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor AlphaSense's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/27/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹3.34M
₹3.09M
₹99.4K
₹149K
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij AlphaSense zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)
