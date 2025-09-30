Bedrijvengids
AlphaSense
AlphaSense Product Manager Salarissen in New York City Area

Het mediane Product Manager vergoedinspakket in New York City Area bij AlphaSense bedraagt in totaal $170K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor AlphaSense's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Mediaan Pakket
company icon
AlphaSense
Product Manager
New York, NY
Totaal per jaar
$170K
Niveau
Product Manager
Basissalaris
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$20K
Jaren bij bedrijf
4 Jaren
Jaren ervaring
5 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij AlphaSense?

$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Stage Salarissen

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij AlphaSense zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Product Manager bij AlphaSense in New York City Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $215,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij AlphaSense voor de Product Manager functie in New York City Area is $170,000.

Andere Bronnen