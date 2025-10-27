Bedrijvengids
AlphaSense
AlphaSense Financieel Analist Salarissen

De gemiddelde Financieel Analist totale vergoeding in India bij AlphaSense varieert van ₹582K tot ₹815K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor AlphaSense's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/27/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

₹630K - ₹733K
India
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
₹582K₹630K₹733K₹815K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij AlphaSense zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Financieel Analist bij AlphaSense in India ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹814,716. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij AlphaSense voor de Financieel Analist functie in India is ₹581,940.

