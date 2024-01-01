Bedrijvengids
Almabase
    Over

    Almabase is a SaaS platform that empowers small shop alumni teams across schools, colleges and universities to increase their alumni engagement without growing their resources.

    abclabs.co
    Website
    2013
    Oprichtingsjaar
    45
    Aantal Werknemers
    $1M-$10M
    Geschatte Omzet
    Hoofdkantoor

