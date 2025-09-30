Software Engineer vergoeding in Pune Metropolitan Region bij Allstate bedraagt ₹2.19M per year voor B2. Het mediane yearse vergoedinspakket in Pune Metropolitan Region bedraagt in totaal ₹3.11M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Allstate's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
A1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
A2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B2
₹2.19M
₹2.03M
₹0
₹162K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
