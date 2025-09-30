Product Manager vergoeding in India bij Allstate bedraagt ₹4.06M per year voor D. Het mediane yearse vergoedinspakket in India bedraagt in totaal ₹4.15M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Allstate's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
B1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***