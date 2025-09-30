Product Manager vergoeding in Greater Chicago Area bij Allstate varieert van $160K per year voor E tot $221K per year voor F. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Chicago Area bedraagt in totaal $142K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Allstate's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
B1
$ --
$ --
$ --
$ --
B2
$ --
$ --
$ --
$ --
C1
$ --
$ --
$ --
$ --
C2
$ --
$ --
$ --
$ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***