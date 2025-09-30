Bedrijvengids
Allstate
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Actuaris

  • Alle Actuaris Salarissen

  • Greater Chicago Area

Allstate Actuaris Salarissen in Greater Chicago Area

Actuaris vergoeding in Greater Chicago Area bij Allstate bedraagt $90K per year voor Analyst. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Chicago Area bedraagt in totaal $105K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Allstate's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Analyst
$90K
$90K
$0
$0
Consultant
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Consultant
$ --
$ --
$ --
$ --
Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Bekijk 3 Meer Niveaus
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij Allstate?

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Actuaris aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Actuaris at Allstate in Greater Chicago Area sits at a yearly total compensation of $189,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Allstate for the Actuaris role in Greater Chicago Area is $105,000.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Allstate

Gerelateerde Bedrijven

  • Citi
  • Pacific Life
  • Genworth Financial
  • Equitable
  • CNO Financial Group
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen