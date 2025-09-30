Bedrijvengids
Allstate
  Actuaris

  Alle Actuaris Salarissen

  Canada

Allstate Actuaris Salarissen in Canada

Het mediane Actuaris vergoedinspakket in Canada bij Allstate bedraagt in totaal CA$74.6K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Allstate's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Mediaan Pakket
Allstate
Actuarial Analyst
Markham, ON, Canada
Totaal per jaar
CA$74.6K
Niveau
L1
Basissalaris
CA$74.6K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
1 Jaar
Wat zijn de carrièreniveaus bij Allstate?

CA$226K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Actuaris at Allstate in Canada sits at a yearly total compensation of CA$191,343. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Allstate for the Actuaris role in Canada is CA$74,613.

Andere Bronnen