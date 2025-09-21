Allianz Product Manager Salarissen

Het mediane Product Manager vergoedinspakket in Germany bij Allianz bedraagt in totaal €86.4K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Allianz's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/21/2025

Mediaan Pakket Allianz Product Manager Munich, BY, Germany Totaal per jaar €86.4K Niveau L3 Basissalaris €83.6K Stock (/yr) €2.8K Bonus €0 Jaren bij bedrijf 3 Jaren Jaren ervaring 5 Jaren

€142K Word Betaald, Niet Belazerd We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van €26.6K+ (soms €266K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen

​ Tabelfilter Abonneren Toevoegen Salaris Toevoegen Compensatie Toevoegen

Bedrijf Locatie | Datum Niveau Naam Label Jaren Ervaring Totaal / Bij Bedrijf Totale Compensatie ( EUR ) Basis | Aandelen (jr) | Bonus Geen salarissen gevonden Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Recruitment? Maak een interactief aanbod

Bijdragen

Wat is het vestigingsschema bij Allianz ?

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox Abonneer je op geverifieerde Product Manager aanbiedingen . Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie → Voer Je E-mailadres In Voer Je E-mailadres In Abonneren Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.