Bedrijvengids
Allianz
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Management Consultant

  • Alle Management Consultant Salarissen

Allianz Management Consultant Salarissen

Het mediane Management Consultant vergoedinspakket in Germany bij Allianz bedraagt in totaal €78.7K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Allianz's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/21/2025

Mediaan Pakket
company icon
Allianz
Senior Consultant
Munich, BY, Germany
Totaal per jaar
€78.7K
Niveau
L3
Basissalaris
€73.8K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€4.9K
Jaren bij bedrijf
3 Jaren
Jaren ervaring
4 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Allianz?

€142K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van €26.6K+ (soms €266K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

Bijdragen

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Management Consultant aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Allianz şirketindeki in Germany Management Consultant pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €132,040 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Allianz şirketinde Management Consultant rolü in Germany için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €79,401 tutarındadır.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Allianz

Gerelateerde Bedrijven

  • Munich Re Group
  • Citi
  • JPMorgan Chase
  • Chase
  • Bank of America
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen