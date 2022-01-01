Bedrijvengids
Allen Institute for AI
Allen Institute for AI Salarissen

Allen Institute for AI's salaris varieert van $111,976 in totale vergoeding per jaar voor een Human Resources aan de onderkant tot $382,080 voor een Corporate Development aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Allen Institute for AI. Laatst bijgewerkt: 11/14/2025

Software Engineer
Median $213K
Corporate Development
$382K
Data Scientist
$190K

Human Resources
$112K
Product Designer
$132K
Sales
$184K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Allen Institute for AI is Corporate Development at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $382,080. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Allen Institute for AI is $186,898.

