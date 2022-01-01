AlixPartners Salarissen

Bedrijvenoverzicht
Het salarisbereik van AlixPartners varieert van $84,619 in totale vergoeding per jaar voor een Financieel Analist aan de onderkant tot $435,750 voor een Management Consultant aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van AlixPartners. Laatst bijgewerkt: 8/23/2025

$160K

Management Consultant
Consultant $130K
Vice President $243K
Senior Vice President $336K
Director $436K
Business Analist
$432K
Bedrijfsontwikkeling
$413K

Data Wetenschapper
$101K
Financieel Analist
$84.6K
Personeelszaken
$199K
Projectmanager
$176K
Software Engineer
$191K
Technisch Programma Manager
$221K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij AlixPartners is Management Consultant at the Director level met een jaarlijkse totale vergoeding van $435,750. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij AlixPartners is $210,050.

