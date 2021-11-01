Bedrijvengids
Align Technology
Align Technology Salarissen

Align Technology's salaris varieert van $8,645 in totale vergoeding per jaar voor een Grafisch Designer aan de onderkant tot $257,280 voor een Informatietechnoloog (IT) aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Align Technology. Laatst bijgewerkt: 8/31/2025

$160K

Software Engineer
L6 $147K
L7 $150K

Backend Software Engineer

Mechanisch Ingenieur
Median $155K
Software Engineering Manager
Median $153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Business Analist
Median $120K
Product Manager
Median $203K
Data Scientist
Median $143K
Biomedisch Ingenieur
$79.6K
Data Analist
$184K
Financieel Analist
$231K
Grafisch Designer
$8.6K
Informatietechnoloog (IT)
$257K
Legal
$124K
Management Consultant
$142K
Marketing
$61.2K
Project Manager
$256K
Cybersecurity Analist
$101K
UX Researcher
$126K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Align Technology is Informatietechnoloog (IT) at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $257,280. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Align Technology is $145,111.

