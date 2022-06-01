Bedrijvenoverzicht
Aledade
Aledade Salarissen

Het salarisbereik van Aledade varieert van $96,900 in totale vergoeding per jaar voor een Data Analist aan de onderkant tot $250,000 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Aledade. Laatst bijgewerkt: 8/12/2025

$160K

Software Engineer
Software Engineer $132K
Senior Software Engineer $195K
Software Engineering Manager
Median $250K
Productmanager
Median $160K

Administratief Medewerker
$101K
Business Analist
$99.5K
Data Analist
$96.9K
Juridisch
$139K
Product Designer
$158K
Recruiter
$128K
Vestigingsschema

25%

JAAR 1

25%

JAAR 2

25%

JAAR 3

25%

JAAR 4

Bij Aledade zijn Aandelen-/aandelenrechten onderworpen aan een 4-jarig vestigingsschema:

  • 25% wordt toegekend in de 1st-JAAR (25.00% jaarlijks)

  • 25% wordt toegekend in de 2nd-JAAR (2.08% maandelijks)

  • 25% wordt toegekend in de 3rd-JAAR (2.08% maandelijks)

  • 25% wordt toegekend in de 4th-JAAR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Aledade is Software Engineering Manager met een jaarlijkse totale vergoeding van $250,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Aledade is $135,430.

Overige bronnen