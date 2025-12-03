Product Manager vergoeding in United States bij Alarm.com varieert van $108K per year voor Product Manager I tot $127K per year voor Product Manager II. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $120K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Alarm.com's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/3/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Product Manager I
$108K
$103K
$2.6K
$2.5K
Product Manager II
$127K
$120K
$4.2K
$2.3K
Senior Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Technical Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
20%
JR 1
20%
JR 2
20%
JR 3
20%
JR 4
20%
JR 5
Bij Alarm.com zijn RSUs onderworpen aan een 5-jarig vesting schema:
20% vest in het 1st-JR (20.00% jaarlijks)
20% vest in het 2nd-JR (20.00% jaarlijks)
20% vest in het 3rd-JR (20.00% jaarlijks)
20% vest in het 4th-JR (20.00% jaarlijks)
20% vest in het 5th-JR (20.00% jaarlijks)
0%
JR 1
40%
JR 2
0%
JR 3
40%
JR 4
20%
JR 5
Bij Alarm.com zijn RSUs onderworpen aan een 5-jarig vesting schema:
0% vest in het 1st-JR (NaN% per periode)
40% vest in het 2nd-JR (40.00% jaarlijks)
0% vest in het 3rd-JR (NaN% per periode)
40% vest in het 4th-JR (40.00% jaarlijks)
20% vest in het 5th-JR (20.00% jaarlijks)
