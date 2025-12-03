De gemiddelde Marketing totale vergoeding in United States bij Alarm.com varieert van $133K tot $189K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Alarm.com's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/3/2025
Gemiddelde Totaalvergoeding
Bij Alarm.com zijn RSUs onderworpen aan een 5-jarig vesting schema:
20% vest in het 1st-JR (20.00% jaarlijks)
20% vest in het 2nd-JR (20.00% jaarlijks)
20% vest in het 3rd-JR (20.00% jaarlijks)
20% vest in het 4th-JR (20.00% jaarlijks)
20% vest in het 5th-JR (20.00% jaarlijks)
Bij Alarm.com zijn RSUs onderworpen aan een 5-jarig vesting schema:
0% vest in het 1st-JR (NaN% per periode)
40% vest in het 2nd-JR (40.00% jaarlijks)
0% vest in het 3rd-JR (NaN% per periode)
40% vest in het 4th-JR (40.00% jaarlijks)
20% vest in het 5th-JR (20.00% jaarlijks)
