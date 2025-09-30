Bedrijvengids
Akveo
Akveo Software Engineer Salarissen in Warsaw Metropolitan Area

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Warsaw Metropolitan Area bij Akveo bedraagt in totaal PLN 225K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Akveo's totale vergoedinspakketten.

Mediaan Pakket
company icon
Akveo
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Totaal per jaar
PLN 225K
Niveau
L2
Basissalaris
PLN 225K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Jaren bij bedrijf
5 Jaren
Jaren ervaring
7 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Akveo?

PLN 600K

Nieuwste Salarisinzendingen
Veelgestelde vragen

Akveo in Warsaw Metropolitan AreaSoftware Engineer职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬PLN 266,328。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Akveo in Warsaw Metropolitan AreaSoftware Engineer职位的年度总薪酬中位数为PLN 225,000。

