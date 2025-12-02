Bedrijvengids
Akveo
Akveo Product Design Manager Salarissen

De gemiddelde Product Design Manager totale vergoeding in Lithuania bij Akveo varieert van €42.3K tot €59.1K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Akveo's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/2/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$52.8K - $64K
Lithuania
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$48.7K$52.8K$64K$68.1K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Wat zijn de carrièreniveaus bij Akveo?

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Product Design Manager bij Akveo in Lithuania ligt op een jaarlijkse totale beloning van €59,057. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Akveo voor de Product Design Manager functie in Lithuania is €42,256.

Andere Bronnen

