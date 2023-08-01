Bedrijvenoverzicht
Akveo
Werk je hier? Claim je bedrijf

Akveo Salarissen

Het salarisbereik van Akveo varieert van $38,925 in totale vergoeding per jaar voor een Recruiter aan de onderkant tot $84,420 voor een Solution Architect aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Akveo. Laatst bijgewerkt: 8/21/2025

$160K

Word betaald, niet bespeeld

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en realiseren regelmatig verhogingen van €30.000+ (soms €300.000+).Laat je salaris onderhandelen of je cv beoordelen door de echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Product Design Manager
$58.4K
Recruiter
$38.9K
Software Engineer
$60.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Solution Architect
$84.4K
Ontbreekt je functie?

Zoek naar alle salarissen op onze vergoedingspagina of voeg je salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Akveo is Solution Architect at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $84,420. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Akveo is $59,364.

Uitgelichte vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Akveo

Gerelateerde bedrijven

  • Intuit
  • PayPal
  • Apple
  • Netflix
  • Google
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Overige bronnen