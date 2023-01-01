Akvelon Salarissen

Het salarisbereik van Akvelon varieert van $13,875 in totale vergoeding per jaar voor een Recruiter in Russia aan de onderkant tot $42,000 voor een Software Engineer in Serbia aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Akvelon . Laatst bijgewerkt: 8/21/2025