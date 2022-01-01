Bedrijvenoverzicht
Akuna Capital
Akuna Capital Salarissen

Het salarisbereik van Akuna Capital varieert van $65,325 in totale vergoeding per jaar voor een Accountant aan de onderkant tot $425,071 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Akuna Capital. Laatst bijgewerkt: 8/20/2025

$160K

Software Engineer
Junior Software Engineer $203K
Senior Software Engineer $425K

Full-Stack software-ingenieur

Kwantitatieve ontwikkelaar

Backend software-ingenieur

Software Engineering Manager
Median $260K
Data Wetenschapper
Median $225K

Accountant
$65.3K
Bedrijfsoperaties
$108K
Financieel Analist
$127K
Informatietechnoloog (IT)
$221K
Projectmanager
Median $155K
Recruiter
$99.5K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Akuna Capital is Software Engineer at the Senior Software Engineer level met een jaarlijkse totale vergoeding van $425,071. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Akuna Capital is $179,209.

