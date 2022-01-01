AKQA Salarissen

Bedrijvenoverzicht
AKQA
Het salarisbereik van AKQA varieert van $12,040 in totale vergoeding per jaar voor een Product Design Manager in Sweden aan de onderkant tot $130,000 voor een Software Engineer in United States aan de bovenkant.

$160K

Software Engineer
Median $130K
Product Designer
Median $65K
Business Analist
$81.8K

Copywriter
$63.8K
Marketing
$119K
Product Design Manager
$12K
Projectmanager
$112K
Software Engineering Manager
$106K
O cargo mais bem pago reportado na AKQA é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $130,000. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na AKQA é $93,899.

