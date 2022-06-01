Bedrijvenoverzicht
Aisera
Aisera Salarissen

Het salarisbereik van Aisera varieert van $31,032 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in India aan de onderkant tot $283,575 voor een Programmamanager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Aisera. Laatst bijgewerkt: 8/11/2025

$160K

Data Wetenschapper
$164K
Productmanager
$226K
Programmamanager
$284K

Verkoop
$186K
Sales Ingenieur
$281K
Software Engineer
$31K
Veelgestelde vragen

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Aisera ialah Programmamanager at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $283,575. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Aisera ialah $206,163.

Overige bronnen