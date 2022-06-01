Aisera Salarissen

Het salarisbereik van Aisera varieert van $31,032 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in India aan de onderkant tot $283,575 voor een Programmamanager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Aisera . Laatst bijgewerkt: 8/11/2025