Airtel Africa Salarissen

Airtel Africa's salaris varieert van $5,814 in totale vergoeding per jaar voor een Business Operations Manager in India aan de onderkant tot $241,200 voor een Software Engineering Manager in Nigeria aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Airtel Africa . Laatst bijgewerkt: 11/16/2025