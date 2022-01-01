Airtable Salarissen

Het salarisbereik van Airtable varieert van $112,700 in totale vergoeding per jaar voor een Klantenservice aan de onderkant tot $755,000 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Airtable. Laatst bijgewerkt: 8/24/2025
Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore
I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.
Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?
Zoek naar alle salarissen op onze vergoedingspagina of voeg je salaris toe om de pagina te ontgrendelen.
25%
JAAR 1
25%
JAAR 2
25%
JAAR 3
25%
JAAR 4
Bij Airtable zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vestigingsschema:
25% wordt toegekend in de 1st-JAAR (25.00% jaarlijks)
25% wordt toegekend in de 2nd-JAAR (2.08% maandelijks)
25% wordt toegekend in de 3rd-JAAR (2.08% maandelijks)
25% wordt toegekend in de 4th-JAAR (2.08% maandelijks)
25%
JAAR 1
25%
JAAR 2
25%
JAAR 3
25%
JAAR 4
Bij Airtable zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vestigingsschema:
25% wordt toegekend in de 1st-JAAR (25.00% jaarlijks)
25% wordt toegekend in de 2nd-JAAR (25.00% jaarlijks)
25% wordt toegekend in de 3rd-JAAR (25.00% jaarlijks)
25% wordt toegekend in de 4th-JAAR (25.00% jaarlijks)
Bezoek de Levels.fyi community om te interacteren met werknemers van verschillende bedrijven, carrièreadvies te krijgen en meer.