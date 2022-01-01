Airtable Salarissen

Het salarisbereik van Airtable varieert van $112,700 in totale vergoeding per jaar voor een Klantenservice aan de onderkant tot $755,000 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Airtable . Laatst bijgewerkt: 8/24/2025