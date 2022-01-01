Bedrijvenoverzicht
Airtable
Airtable Salarissen

Het salarisbereik van Airtable varieert van $112,700 in totale vergoeding per jaar voor een Klantenservice aan de onderkant tot $755,000 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Airtable. Laatst bijgewerkt: 8/24/2025

$160K

Software Engineer
IC3 $223K
IC4 $279K
IC5 $471K
IC6 $682K

Full-Stack software-ingenieur

Product Designer
Median $230K
Productmanager
Median $255K

UX Onderzoeker
Median $423K
Software Engineering Manager
Median $755K
Data Wetenschapper
Median $315K
Marketing Operaties
Median $172K
Bedrijfsoperaties
$388K
Business Analist
$162K
Klantenservice
$113K
Klantensucces
$114K
Personeelszaken
$116K
Informatietechnoloog (IT)
$332K
Marketing
$191K
Product Design Manager
$609K
Recruiter
$166K
Sales Ingenieur
$165K
Cyberbeveiligingsanalist
$362K
Solution Architect
$288K
Technisch Programma Manager
$470K
Vestigingsschema

25%

JAAR 1

25%

JAAR 2

25%

JAAR 3

25%

JAAR 4

Aandelen type
RSU

Bij Airtable zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vestigingsschema:

  • 25% wordt toegekend in de 1st-JAAR (25.00% jaarlijks)

  • 25% wordt toegekend in de 2nd-JAAR (2.08% maandelijks)

  • 25% wordt toegekend in de 3rd-JAAR (2.08% maandelijks)

  • 25% wordt toegekend in de 4th-JAAR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Airtable is Software Engineering Manager met een jaarlijkse totale vergoeding van $755,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Airtable is $278,523.

Overige bronnen