Airbus
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

  • India

Airbus Software Engineer Salarissen in India

Software Engineer vergoeding in India bij Airbus varieert van ₹1.23M per year voor L1 tot ₹2.54M per year voor l3. Het mediane yearse vergoedinspakket in India bedraagt in totaal ₹2M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Airbus's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Junior Software Engineer
L1(Instapniveau)
₹1.23M
₹1.2M
₹0
₹25K
Software Engineer I
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
l3
₹2.54M
₹2.54M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Stage Salarissen

Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij Airbus?

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Airbus in India ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹2,991,809. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Airbus voor de Software Engineer functie in India is ₹1,996,303.

Andere Bronnen