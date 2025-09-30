Software Engineer vergoeding in France bij Airbus bedraagt €56.4K per year voor l3. Het mediane yearse vergoedinspakket in France bedraagt in totaal €42.6K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Airbus's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer I
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer II
€56.4K
€53.6K
€0
€2.8K
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
