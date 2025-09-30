Bedrijvengids
Airbus
Airbus Mechanisch Ingenieur Salarissen in Greater Bengaluru

Het mediane Mechanisch Ingenieur vergoedinspakket in Greater Bengaluru bij Airbus bedraagt in totaal ₹1.96M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Airbus's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Mediaan Pakket
company icon
Airbus
Engineer
Bengaluru, KA, India
Totaal per jaar
₹1.96M
Niveau
E2
Basissalaris
₹1.86M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹102K
Jaren bij bedrijf
2 Jaren
Jaren ervaring
2 Jaren
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Mechanisch Ingenieur bij Airbus in Greater Bengaluru ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹3,401,519. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Airbus voor de Mechanisch Ingenieur functie in Greater Bengaluru is ₹1,875,955.

Andere Bronnen