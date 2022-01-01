Bedrijvenoverzicht
Air Liquide
Air Liquide Salarissen

Het salarisbereik van Air Liquide varieert van $3,681 in totale vergoeding per jaar voor een Financieel Analist aan de onderkant tot $124,773 voor een UX Onderzoeker aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Air Liquide. Laatst bijgewerkt: 8/13/2025

$160K

Software Engineer
Median $63.8K
Accountant
$35.3K
Administratief Medewerker
$17.8K

Biomedische Ingenieur
$84.6K
Business Analist
$58.7K
Bedrijfsontwikkeling
$45.4K
Klantenservice
$31.6K
Data Analist
$80.4K
Data Wetenschapper
$122K
Elektrotechnisch Ingenieur
$104K
Financieel Analist
$3.7K
Informatietechnoloog (IT)
$99.5K
Werktuigbouwkundige
$51.6K
Projectmanager
$58.9K
Solution Architect
$19.1K
Totale Beloning
$16.6K
UX Onderzoeker
$125K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Air Liquide is UX Onderzoeker at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $124,773. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Air Liquide is $58,667.

