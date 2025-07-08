Aidence Salarissen

Aidence's salaris varieert van $96,567 in totale vergoeding per jaar voor een Data Scientist aan de onderkant tot $152,735 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Aidence . Laatst bijgewerkt: 8/31/2025