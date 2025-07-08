Bedrijvengids
Aidence
Aidence Salarissen

Aidence's salaris varieert van $96,567 in totale vergoeding per jaar voor een Data Scientist aan de onderkant tot $152,735 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Aidence. Laatst bijgewerkt: 8/31/2025

$160K

Data Scientist
$96.6K
Software Engineer
Median $113K
Software Engineering Manager
$153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Aidence is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $152,735. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Aidence is $113,196.

