Bedrijvengids
AI21 Labs
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

AI21 Labs Salarissen

AI21 Labs's salaris varieert van $98,225 in totale vergoeding per jaar voor een Customer Service aan de onderkant tot $163,785 voor een Product Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van AI21 Labs. Laatst bijgewerkt: 8/31/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Median $145K
Customer Service
$98.2K
Product Manager
$164K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij AI21 Labs is Product Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $163,785. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij AI21 Labs is $144,883.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor AI21 Labs

Gerelateerde Bedrijven

  • Facebook
  • Intuit
  • Stripe
  • PayPal
  • Airbnb
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen