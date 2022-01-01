Bedrijvengids
Agora
Agora Salarissen

Agora's salaris varieert van $59,013 in totale vergoeding per jaar voor een Solution Architect aan de onderkant tot $160,000 voor een Software Engineer aan de bovenkant.

$160K

Software Engineer
Median $160K
Customer Success
$73.6K
Human Resources
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Solution Architect
$59K
Andere Bronnen