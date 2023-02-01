Bedrijvengids
Agency for Science, Technology and Research
Agency for Science, Technology and Research Salarissen

Agency for Science, Technology and Research's salaris varieert van $48,215 in totale vergoeding per jaar voor een Chemisch Ingenieur aan de onderkant tot $91,734 voor een Data Scientist aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Agency for Science, Technology and Research. Laatst bijgewerkt: 9/1/2025

$160K

Software Engineer
Median $78.8K

Research Scientist

Data Scientist
Median $91.7K
Biomedisch Ingenieur
$73.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Chemisch Ingenieur
$48.2K

Research Engineer

Data Analist
$49.5K
Hardware Engineer
$66.4K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Agency for Science, Technology and Research is Data Scientist met een jaarlijkse totale beloning van $91,734. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Agency for Science, Technology and Research is $70,028.

Andere Bronnen