Bedrijvengids
Agence 148
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
Top Inzichten
  • Deel iets unieks over Agence 148 dat nuttig kan zijn voor anderen (bijv. sollicitatietips, teamkeuzes, unieke cultuur, etc).
    • Over

    Agence 148 is a BCorp-certified creative digital agency focused on branding and digital communication. They provide customized consulting and design services, emphasizing eco-design principles.

    http://www.148.fr
    Website
    2007
    Oprichtingsjaar
    30
    Aantal Werknemers
    $1M-$10M
    Geschatte Omzet
    Hoofdkantoor

    Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

    Abonneer je op geverifieerde aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

    Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

    Uitgelichte Vacatures

      Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Agence 148

    Gerelateerde Bedrijven

    • Intuit
    • Coinbase
    • LinkedIn
    • Facebook
    • SoFi
    • Bekijk alle bedrijven ➜

    Andere Bronnen