Age of Learning
Age of Learning Salarissen

Age of Learning's salaris varieert van $81,600 in totale vergoeding per jaar voor een UX Researcher aan de onderkant tot $414,915 voor een Product Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Age of Learning. Laatst bijgewerkt: 11/14/2025

Software Engineer
Median $135K

Full-Stack Software Engineer

Data Scientist
$134K
Product Designer
$116K

Product Manager
$415K
Software Engineering Manager
$166K
UX Researcher
$81.6K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Age of Learning is Product Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $414,915. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Age of Learning is $134,333.

