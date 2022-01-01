Afterpay Salarissen

Bedrijvengids
Afterpay's salaris varieert van $70,350 in totale vergoeding per jaar voor een Accountant in Australia aan de onderkant tot $278,600 voor een Human Resources in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Afterpay. Laatst bijgewerkt: 9/11/2025

$160K

Software Engineer
Median $99.9K
Accountant
$70.4K
Business Analist
$149K

Data Analist
$119K
Data Scientist
$83.5K
Human Resources
$279K
Marketing
$177K
Product Manager
Median $108K
Sales
$159K
Software Engineering Manager
$166K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Afterpay zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Afterpay is Human Resources at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $278,600. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Afterpay is $134,325.

