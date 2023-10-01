AFRY Salarissen

Het salarisbereik van AFRY varieert van $52,470 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in Sweden aan de onderkant tot $97,111 voor een Management Consultant in Switzerland aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van AFRY . Laatst bijgewerkt: 8/22/2025