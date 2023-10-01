Bedrijvenoverzicht
AFRY
Werk je hier? Claim je bedrijf

AFRY Salarissen

Het salarisbereik van AFRY varieert van $52,470 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in Sweden aan de onderkant tot $97,111 voor een Management Consultant in Switzerland aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van AFRY. Laatst bijgewerkt: 8/22/2025

$160K

Word betaald, niet bespeeld

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en realiseren regelmatig verhogingen van €30.000+ (soms €300.000+).Laat je salaris onderhandelen of je cv beoordelen door de echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Median $52.5K
Business Analist
$85.4K
Data Wetenschapper
$55.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Hardware Ingenieur
$53.2K
Management Consultant
$97.1K
Ontbreekt je functie?

Zoek naar alle salarissen op onze vergoedingspagina of voeg je salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at AFRY is Management Consultant at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $97,111. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AFRY is $55,853.

Uitgelichte vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor AFRY

Gerelateerde bedrijven

  • Coinbase
  • Microsoft
  • Stripe
  • PayPal
  • Flipkart
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Overige bronnen