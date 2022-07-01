Bedrijvenoverzicht
Afresh
Afresh Salarissen

Het salarisbereik van Afresh varieert van $161,700 in totale vergoeding per jaar voor een Marketing aan de onderkant tot $210,000 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Afresh. Laatst bijgewerkt: 8/22/2025

$160K

Software Engineer
Median $210K

Full-Stack software-ingenieur

Personeelszaken
$209K
Marketing
$162K

Product Designer
$164K
Sales Ingenieur
$169K
Solution Architect
$186K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Afresh is Software Engineer met een jaarlijkse totale vergoeding van $210,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Afresh is $177,538.

