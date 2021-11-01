Bedrijvengids
Aflac
Aflac Salarissen

Aflac's salaris varieert van $54,725 in totale vergoeding per jaar voor een Human Resources aan de onderkant tot $302,504 voor een Data Scientist aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Aflac. Laatst bijgewerkt: 9/1/2025

$160K

Administratief Assistent
$60.3K
Data Scientist
$303K
Human Resources
$54.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Informatietechnoloog (IT)
$101K
Software Engineer
$103K
Software Engineering Manager
$156K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Aflac is Data Scientist at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $302,504. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Aflac is $101,505.

