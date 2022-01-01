Afiniti Salarissen

Bedrijvengids
Afiniti's salaris varieert van $6,992 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in Pakistan aan de onderkant tot $189,050 voor een Product Designer in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Afiniti. Laatst bijgewerkt: 9/1/2025

$160K

Data Scientist
Median $139K
Software Engineer
Median $7K
Data Analist
Median $8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Business Analist
$79.6K
Financieel Analist
$21.4K
Marketing
$19.9K
Product Designer
$189K
Product Manager
$17.3K
Software Engineering Manager
$166K
Solution Architect
$129K
Veelgestelde vragen

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Afiniti, ir Produkta dizainers at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $189,050. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Afiniti, ir $50,497.

